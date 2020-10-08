台灣水情拉警報，經濟部長王美花今表示，下周三將親自坐鎮水情會議，聽取報告。並呼籲國人一起節水。她還說觀察到，很多人洗手抹肥皂時水龍頭沒有先關，尤其是男生刷牙時常習慣開著水一直流，非常浪費，應該刷完要洗再去開水。

下周三桃竹苗中四區將實施第一階段限水「夜間減壓供水」，是首次10月實施，水情進入戰備狀態。王美花說，台灣歷史沒有颱風年度只有3個，這是非常少見，雖然無損害，但相對水進的非常少，現在集水區進水已是歷史最低。

身為「管水」的首長，她也不敢大意，對下周三經濟部水情會議，表示將會親自出席主持。

王美花同時呼籲節水重要性，並說觀察看到有些人洗手抹肥皂，在等清洗時間都沒有把水關掉，這樣一直流非常浪費。另外就是刷牙，也常把水龍頭開著讓它留，尤其她注意到男生特別有這個現象。「刷牙應該把水龍頭關起來，真的要洗再去開水。」

身為女性官員，過去她也喜歡用浴缸泡澡，不過經歷過缺水歲月，被逼著使用淋浴後，後來也很習慣都用淋浴。藉此王也要提醒大家，身邊很多用水行為可以再注意。「平時想哪一些需要省水， 一點一滴都有很大幫助。」

(中時 )