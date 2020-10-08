受到新冠肺炎疫情影響，國外觀客進不來，重創台灣觀光業。但日前有一名網友表示，台灣本來就不是靠觀光的國家，更說陸客這麼久沒有來，「其實好像也沒有什麼影響，有店倒閉還是什麼嗎？經濟也沒有變多差啊。」貼文發出後也引起兩派網友熱烈討論。

原PO在PTT上以「陸客多久沒來了台灣也沒怎樣」為題表示，之前一堆店說陸客不來會怎麼樣，現在陸客不來多久了，也沒有什麼事。更直言，台灣的經濟也沒有變多差，「之前都是誰在哭陸客不來啊？」

貼文發出後網友也指出諸多影響，「店倒一堆了，你多久沒出門呀？」、「該倒的都倒光了啊！」、「沒看到士林夜市現在慘況」、「旅館倒了一堆」、「台中小間的旅社倒很多」、「今年倒一堆店」、「各地商圈真的蕭條很多」。

但有另一批網友表示，現在到各地旅遊品質影響有差，「影響可大了，外出遊玩品質好很多」、「旅遊品質提升啊，上次去日月潭，感覺舒服多了」、「環境舒服很多+1」。此外，有網友打臉原PO的說法，「不要說陸客，現在是所有國外旅遊都停滯了！」

(中時新聞網)