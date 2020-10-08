南韓31歲知名女歌手太妍，近日除了慶祝自己SOLO出道5週年外，也不忘提攜小9歲的親妹妹夏妍(하연)，在限時動態上PO出妹妹所創作的單曲，吸引粉絲們的目光，也讓夏妍的知名度瞬間打開。

由少女時代出身的太妍，2015年以SOLO歌手身份在次出道後，陸續發行《I》、《Why》、《Something New》、《Four Seasons》及《Spark》等多首暢銷單曲，多次登上多國下載排行榜前幾名，粉絲遍及全球人氣爆棚，她的IG粉絲數持續攀升，目前已突破1530萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 23 日 上午 6:07 張貼

一向相當保護家人隱私的她，先前因公開家人的照片遭到酸民攻擊讓她氣得向法院提告，也不再讓家人曝光，直到發行單曲《I》時才找來親哥哥擔任MV男配角，而與她相差9歲的小妹妹夏妍，也在9月7日發行個人單曲《Eyes on you》。

在 Instagram 查看這則貼文 하연（@metal__koo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 2:59 張貼

在公開的MV中，夏妍穿著一件白色雪紡洋裝在海岸漫步，配上她甜美又溫柔的嗓音，吸引不少網友大讚「一家都有好歌喉」、「聲音好甜喔」、「一家都是高顏質」。事實上，先前夏妍就曾多次傳出推出單曲，如今正式出道不僅找來知名製作人NUVO攜手合作，夏妍還親自填詞，加上姐姐太妍的大力宣傳，讓她的IG立即吸引超過5萬人追蹤。

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(中時新聞網)