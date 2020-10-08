國慶晚會9日晚間將在基隆港西4碼頭登場，總統蔡英文等人將到場致詞，基隆市政府指出，現場民眾都需要戴上口罩入場，並會在入口將有安檢關卡，請民眾不要攜帶超過50公分以上提包、長柄狀物（如腳架、自拍棒、望遠鏡、長柄雨傘等）等違禁品入場，現場下午5點起在服務台開放索票，但民眾須等到晚間8點後才能入場。

市府表示，由於國慶晚會的門票過於搶手，在全市各區公所開放索票後便被「秒殺」，為回應許多民眾需求，特別開放明天下午5點現場服務台索票，並提醒現場領取的入場門票，必須等到晚間8點過後才能入場。

市府指出，由於會場附近停車空間有限，特別籲請有意到場參與的民眾，搭乘大眾交通工具或是接駁專車，不要開車或騎車前往會場，相關活動及交通資訊，可上國慶晚會官網查詢。

此外，市府文化局長陳靜萍指出，晚會邀請優人神鼓及張正傑帶來震撼的琴鼓演出，還有重量級卡司及實力唱將，例如玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤、滅火器等人，並精心規劃金曲歌王荒山亮表演橋段，向寶島歌謠大師、也是出生基隆的葉俊麟致敬，精彩表演輪番上陣，陪大家High整晚，她說，文化局這次也首次與食品公司合作，推出限量6600包的台灣頭限定版可樂果，將在國慶晚會現場免費發送給進場共襄盛舉的民眾。

(中時 )