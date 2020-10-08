2020台灣國產精品咖啡豆評鑑評審團，包括2位技術評審及12位感官評審。（王文吉攝）

台中市副市長令狐榮達（左）恭賀2020台灣國產精品咖啡豆評鑑特等獎得主鄒築園方政倫（右）。（王文吉攝）

鄒築園方政倫（中）剛拿下頭等獎，隨即再獲特等獎殊榮。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑特等獎及頭等獎得主均來自嘉義縣。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑金質獎得主與貴賓合影。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑銀質獎得主與貴賓合影。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑榜單。（王文吉攝）

台中市副市長令狐榮達（右一）等公布杯測成績。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎得主合影。（王文吉攝）

2020台灣國產精品咖啡豆評鑑於台中市舉行，各縣市共推薦67支樣品參賽，歷經4天樣本烘焙及感官評鑑，8日下午公布杯測成績。最大贏家是嘉義縣，共有4家莊園包辦特等獎及4座頭等獎，「咖啡王子」鄒築園方政倫再度蟬聯冠軍，各地頂尖咖啡農也到場品評交流分享。

台中市農會承辦2020年台灣國產精品咖啡豆評鑑，成績8日下午公佈，鄒築園拿下特等獎及頭一，頭二、頭三、頭四分別是鼎豐咖啡莊園、鐘旭亮、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園，均出自嘉義縣。另有山坡咖啡李南輝等6名金質獎，以及森悅高峰咖啡吳振宏等9名銀質獎。

擔任評審長的茶業改良場魚池分場製茶股長劉千如表示，今年先從各縣市選拔菁英中的菁英，之後薦送全國賽，平均分數比往年高，杯測喝到非常多豐富的味道，整體而言，各參賽豆均維持高水準表現，競爭非常激烈。

農糧署主祕陳啟榮表示，國產咖啡生產成本1公斤達到691元，比起進口咖啡高出4至6倍，國產咖啡近十年來蓬勃發展，來自中、低、高海拔，強調特色、優質、安全、精品等四大特色。台灣每人每年喝掉122杯咖啡，亞洲排名第五，比起日本、韓國還有很大的發展空間。

農糧署指出，全國咖啡種植面積約1200公頃，高海拔產區有嘉義阿里山、雲林古坑石壁地區、屏東霧台；中低海拔有雲林古坑、台南東山、南投國姓、台中東勢及和平、彰化八卦山等；太平洋海風產區包括花蓮、台東，整體咖啡產業屬於已開發階段。

(中時 )