台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）8日公告9月合併營收1.83億元，較2019年同期成長6.33％，詩肯表示，進入下半年後，台灣房市交易熱絡，帶動家具需求攀升，第3季合併營收達5.88億元，創歷史同期新高，年增23.99％。

詩肯指出，今年雖有疫情因素干擾，但家具行業受到衝擊相對較小，而台灣疫情控制得宜，下半年出現的報復性消費，除了反映在零售業外，房市交易量也都以10％以上的速度成長，雖然9月營收仍受傳統民俗月因素影響，較8月略減，但仍維持高水準表現。

詩肯表示，受惠房市熱絡帶動需求增長，第3季營收大幅成長，創歷史同期新高，累計前9月營收14.57億元，年增15.28％，也續創歷史新高，除了台灣營收表現維持高檔外，新加坡NOVA自解除封城以來，市場同樣也延續8月以來的活絡，爆發的消費力也讓營收成長動能不虞缺乏。

詩肯並指出，進入第4季零售消費旺季，將因應市場需求增長，推出新一波活動，增加民眾消費誘因，進入10月至今訂單表現也穩定成長，預估可望延續第3季的好表現。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、53、7店，共138店，較8月再增加2店。詩肯也表示，今年雖有疫情因素干擾，但至目前為止店數已增加10店，展店腳步並未停下，未來仍會持續尋找適合店點，持續擴大布局。

(工商 )