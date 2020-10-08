台商投資密度極高的江蘇省，近日發布文件，將對省內2萬4千多家享受優惠稅率的高新技術企業進行不少於5％的實地查核，檢查年度涵蓋2017至2019年。KPMG稅務投資部China Practice會計師劉中惠提醒，企業留意以下檢查重點，若屬主觀上偽造申報資料者，例如虛列研發人員、虛增研發費用、知識產權造假等，將可能涉及虛假申報之偷稅行為，面臨追繳稅款、滯納金併處以罰款的風險。

劉中惠說，相關知識產權和公司主營業務的連結性將是查核重點，也就是要去證明，企業擁有的IP確實為其生產上的核心技術所在。此外，高新證書有效期僅3年，也建議企業對IP後續發展做中長期的規劃。

此外，高新技術優惠的此一項要件最容易被忽略，企業當年的高新產品或服務收入不得低於總收入的60％。若企業屬銷售產品者，劃分較為容易，若屬提供服務者，尤其是整合性服務時，建議合約要相應在技術使用上做明確區隔說明，以順利應對後續高新檢查。

劉中惠提醒，大陸高新企業的15％雖是很高的誘因，但集團整體稅負將是各層投資架構後最終結果，不能單看一國稅率，尤其高新優惠申請資格有相當多的細節要求，適用上不可不慎。

(旺報 )