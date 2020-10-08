【遊戲橘子新聞】遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games旗下世界級IP鉅作MMOARPG手遊「World of Dragon Nest」，繁體中文版將正式命名為《龍之谷：新世界》，今(8)日官方臉書粉絲專頁正式上線，同步公開中文版LOGO及遊戲世界觀．讓玩家們持續鎖定《龍之谷：新世界》後續的最新消息，敬請期待！

《龍之谷：新世界》中文版LOGO正式釋出

重返關鍵戰役開闢不同結局！ 《龍之谷：新世界》手遊開創全新劇情

《龍之谷：新世界》遊戲劇情將別於新龍之谷，人類的最後一位守護者「威爾斯肯特」在目睹世界的滅亡後，為了挽回一切而回到過去，因而展開全新的故事。「威爾斯肯特」目睹了女神創造的龍之谷世界「阿堤依亞」的滅亡，認知到背叛過去的好友「杰倫特」、偷走黑龍「卡拉斯」的寶玉是個天大的錯誤，深深感到後悔。因此「威爾斯肯特」回到玩家登場的50年前-黑龍突襲時期，再次集結力量並拯救六英雄。在《龍之谷：新世界》內將看到，為了拯救世界而不惜投入一切的黑騎士「威爾斯肯特」與守護人類的金龍「杰倫特」之間根深蒂固的友情羈絆，以及守護平衡的銀龍「亞勒詹達」，和躲避黑龍詛咒的六英雄們，將展開的全新冒險篇章。

四大職業首度曝光、神秘新職業搶先預告

官方加碼曝光《龍之谷：新世界》四大職業及神秘新職業的技能特色及武器類型，更多遊戲資訊請持續鎖定官方相關消息。

※戰士

充滿夢想與希望的冒險鬥士，以強大的破壞力及防禦力著稱，擅長使用近戰武器

※魔法師

志向遠大、野心勃勃的魔法巫師，以毀滅性元素魔法掃蕩一切，擅長使用火系及冰系魔法

※牧師

秉持正義的貴族牧師，以守護性的戰鬥輔助技能保護一切，擅長使用近戰武器及雷系魔法

※弓箭手

冷酷的敏銳獵手，以傑出的迅捷戰鬥及箭術擊殺所有事物，擅長使用遠距離弓箭

※神秘職業

《龍之谷：新世界》四大職業首度曝光、神秘新職業搶先預告

戰場上使用雙刃的殘酷使者，以致命的戰鬥技巧終結生命，擅長使用雙刃以及飛刀

(科技)