雙十3天連假9日登場，新竹Big City遠東巨城購物中心做足準備迎接消費者享受美好歡聚時光。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

因應用餐人潮，巨城APP全新推出的行動點餐功能大獲好評，只需拿起手機即可一覽所有美食品牌，動動手指即可線上點餐。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

雙十3天連假9日登場，新竹Big City遠東巨城購物中心做足準備迎接消費者享受美好歡聚時光，因應用餐人潮，巨城APP全新推出的行動點餐功能大獲好評，只需拿起手機即可一覽所有美食品牌，動動手指即可線上點餐。

巨城指出，3天國慶連假期間，巨城精心策畫精緻手作好物的子丑市集、台東好農小賣市集、最受歡迎的巨城盃百人寶寶爬行大賽等精彩活動，歡迎全民連假樂遊巨城。

為解決連假消費者湧入購物中心挑選美食、排隊點餐、占位候餐等耗時煩惱，巨城APP推出強大的行動點餐功能，即日起消費者只需透過手機即可一覽所有美食並線上選購，餐點完成會以推播通知領餐，有效掌握候餐時間，美味上菜不用等。

同時，巨城貼心服務再升級，結合行動點餐推出親子專區送餐服務，家長使用巨城APP行動點餐後，即可在親子用餐區就位等待餐點送達，解決一邊照顧孩子一邊忙於取餐的不便，享用巨城美食輕鬆簡單1鍵搞定。

另，巨城獨有的Big Fresh Mart展售活動平台，多年來匯集全台文創品牌及各縣市農會、青農快閃特色市集與農產展，讓消費者在購買優質產品的互動中感受濃濃人情味。

即日起至10月13日於1樓創藝廳登場的子丑市集，搭配秋季主題推出多元創意服裝、飾品、配件、香氛及生活用品，集合40家文創品牌、超過5000款職人手作好物，民眾可趕快相揪來挖寶。

10日至11日於1樓戶外廣場另有連續第8年舉辦的台東好農小賣市集，道地的池上芋香米、日曬手作麵、薑黃伯、鹿野蜂蜜及豐富當季採收蔬果，現場還有試吃體驗區和集點送好禮活動，新鮮直送一嚐東台灣的美味。此外，第8屆巨城盃百人寶寶爬行大賽，也將於9日、11日、17日熱鬧開爬。

(中時 )