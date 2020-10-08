國慶3天連假明天登場，台鐵局預估，最高量落在收假日，11日全線疏運75.1萬人次，將加開普悠瑪、自強號共2班返工全車自由座列車，當天上午6時開賣；疏運期間，台鐵加開159列、加掛車廂403輛，包含北花區間快車、花東實名制返鄉及返工專車等。

台鐵運務處副處長古時彥說，國慶疏運期間，預估每天疏運68萬4千人，最高峰落在11日75萬1千人，將比照秋節收假日，會下午於東部幹線加開台東到樹林普悠瑪新自強號全列車自由座、及西部幹線潮州到七堵的推拉式自強號全車自由座；連假加開159列、加掛403輛，總運能增加9％，在東部幹線增加21％、南迴線增加32％、西線增加4％。

加強疏運措施方面，台鐵局官員說，加開北花復興號共6列，在實名制除常態7班外，也加開另4班，總共11班，服務花東民眾；花東線24班莒光號，只要搭乘滿80公里以上，全票或孩童票有7折優惠。配合基隆國慶晚會及台南國慶煙火散場，加開5班區間車，支線視情況加掛車廂；全線做到「站不留人」目標。

至於高鐵方面，高鐵公司預估總運輸量為108.1萬人次，最高峰為收假日，11日將有27萬人次，其中南下高峰為8日下午到晚上，收假高峰為11日的下午到晚上，總計提供82萬個座位，截至7日上午已訂位34萬座位數，占比約68％。

(中時 )