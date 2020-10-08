受基本工資調漲影響，健保投保金額分級表也連帶改變。衛福部日前預告修正草案，刪除月投保金額23800以下的的級距，其餘級距都往上調一層，預計有3族群受影響，包括受雇者、小專技以及村里鄰長，依現行費率4.69%估算，約285萬多人保費將增加，可增加5億元健保收入。

基本工資明年調漲200元，達到2萬4000元，健保第一級距的月投保金額也將從2萬3800元改為2萬4000元，其他級距也跟著往上調，原本10組的級距將縮減為9組。

衛福部社保司長商東福表示，月投保金額分級表修正後，將有3族群受到影響，包括月薪2萬3800元以下的受雇者、依第6級距繳交保費的小專門技術人員、依第12級距繳交保費的村里鄰長。

商東福表示，月薪2萬3800以下的受雇者明年調高基本工資後，全台預計將有280萬人每月得多繳3元健保費，雇主每聘用1名員工就需多繳9元。

小專技如地政士，修正投保金額分級表後，第6級距的投保金額將從2萬8800變成3萬300元，預計5600人明年每月得多繳70元。

村里鄰長方面，第12級距得月投保金額將從3萬8200元調整為4萬100元，由此估算將有5萬多人每月需多繳27元。商東福表示，新健保投保金額分級表上路後，預計共可增加5億元健保收入。

(中時 )