亞通(6179)9月合併營收為新台幣3.77億元，較去年同期增加67.88％，第三季合併營收達11.17億元，年增78.85%，創歷史單季新高表現。

亞通今年第三季及累計前三季營收均創歷年同期新高表現，主要在於公司「環保綠能」及「高端醫療」兩大業務均有明顯斬獲。在「環保綠能」工程方面，公司先前所接獲位於菲律賓的新建電廠EPC標案，包含4部機組，總發電量600MW的土木及海水冷卻工程，第三季認列總工程案金額約8％，截至今年第三季認列約54％，後續工程預計將在2年內完成施工。

亞通前三季並陸續完成台電台中、高屏、離島地區的太陽能發電EPC工程，以及IKEA賣場屋頂太陽能電廠EPC工程業務。亞通表示，公司將持續與國內外大廠共同爭取其他大型太陽能電廠工程標案，環保綠能相關工程業務將可望成為公司中長期發展的主要成長動能之一。

在「高端醫療」業務部份，亞通去年接獲的「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」大樓6億元的機電工程案，截至第三季公司已完成並認列主體建築機電工程約55.77％的項目，預計台大癌醫質子治療中心可望於明年下半年完成施工。公司第四季並將開始進行「台北榮總重粒子癌症中心」設備安裝工程，由於高端醫療設備工程的認證及技術門檻較高，將有助於優化整體業務發展。

亞通對未來整體營運展望持樂觀審慎態度，主要在於菲律賓電廠開始進入海水冷卻工程，以及「台大癌醫質子治療中心」亦處在認列高峰期，且公司第四季將著手進行台北榮總重粒子癌症中心設備的安裝工程，年底前公司可望在菲律賓再取得新標案，以目前在手工程訂單的施工認列進度來看，訂單能見度極高，中長期營運成長動能可期。

(時報資訊)