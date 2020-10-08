光通訊薄膜濾光片廠統新(6426)9月營收受到大陸十一長假減少工作天數下，月減少25.49%，惟統新持續看好隨著全球各地電信商對5G基地台的持續布建下，薄膜濾光片市場需求將穩定成長。

統新9月合併營收5092.5萬元，因應大陸十一長假，下游客戶因工作天數變少而減少備料，加上華為禁令發酵，9月營收較8月減少25.49％，然今年受惠5G基礎建設及5G高頻、高速的網路需求，累計前9月合併營收5.55億元，年增率28.53%。

統新表示，歷年9月均因應大陸客戶十一長假影響出貨時間，加上「華為禁令」影響，短期影響9月訂單表現，以致9月合併營收5092.5萬元，月減25.49%。

統新指出，雖華為禁令影響市場，但全球5G其他大電信設備商包含愛立信、諾基亞、三星等基地台供應商，自去年以來已開始積極佈局搶進華為空缺市場，市場預計出現此消彼長的效應，根據外媒報導，國外電信大廠，陸續取得海外超過百億美元之訂單，全球各地電信商對5G基地台的持續布建規劃下，預期將持續推升薄膜濾光片市場需求的穩定成長。

(時報資訊)