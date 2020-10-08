專業半導體級特殊氣體製造大廠晶呈科技(4768)9月營收6,830萬元，月增60％，年成長28.77％，前9月營收3億9,945萬元，成長1.97％。晶呈表示，半導體需求持續看好，公司主業特殊氣體營運穩健。此外新產品銅磁晶圓應用於Mini LED與Micro LED上，已經過驗證，每小時可巨量轉移超過300萬顆晶粒，目前在北美戶外看板市場已有斬獲，預計明年大量出貨。

晶呈表示，Mini LED與Micro LED產品，首發應用在於戶外的高亮度顯示屏裝置，其他應用亦同步展開，此外，晶呈的銅磁晶圓之特性可以解決目前Mini LED與Micro LED製程上，壽命過短容易破碎等問題，利用磁性更可快速巨量轉移，效率遠超過目前黏貼製程。

目前已與國內多家廠商合作，預計明年正式量產出貨，已鎖定北美戶外看板市場，送樣測試順利，未來公司更看好在小尺寸面板等其他領域的突破。

另外一個獨立研發專利技術晶圓重生服務，晶呈也運用本身研發的特殊氣體矽晶圓除膜技術，對半導體矽晶圓進行重生，公司表示，隨半導體先進製程的進步，擋控片上之薄膜難以去除，傳統濕式化學品技術出現瓶頸，晶呈晶圓重生服務，能精準去除矽晶圓上薄膜，不會損傷矽晶圓，且以同樣矽晶圓處理量來比較，晶呈特殊氣體用量只有傳統濕式化學品的1％，是兼具環保最佳矽晶圓除膜解決方案，目前已經獲得美、日、台多家半導體大廠認證完成，預計明年大量出貨，並規劃擴增生產線。

(時報資訊)