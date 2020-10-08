由日本知名動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》正版授權、作者伏瀨先生參與監修，台灣艾瑞爾網路代理之RPG手遊《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》，今（8）日宣佈遊戲將於10月19日啟動Android版限量刪檔付費測試，並同步開放報名，誠摯邀請喜愛動畫的玩家，搶先體驗原作的故事魅力！

《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》Android版限量封測10月19日登場

動畫劇情 完美還原

《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》是以動畫官方正版授權改編的手機遊戲，遊戲內也會重現原作的故事劇情，帶領玩家回味「大鬼族的襲擊」、「豬頭帝」等經典橋段。

動畫劇情 完美還原

獨創「史萊姆系統」培養魔物之王

為呈現動畫粉絲心目中的「朱拉．坦派斯特聯邦國」，研發團隊採用PBR場景即時渲染技術，完美還原經典場景，並打造獨一無二的「史萊姆系統」，百分百重現動畫中的「捕食者」。其中玩家還可運用系統內的「吞噬」玩法，餵食史萊姆不同的道具碎片、材料，即可啟動專屬戰鬥屬性與技能。而選擇屬性、抗性各不相同的核心技能，並搭配不一樣的魔物英雄，還能培養出專屬的利姆路！值得一提的是史萊姆不僅可以吞噬，還可以任意搓揉，保證滿足你想搓史萊姆的願望！

獨創「吞噬系統」

動畫原作超人氣角色登場！

遊戲內也集結原作超人氣角色蜜莉姆、朱菜、哥布達、蘭加、紅丸、紫苑等眾多魔國聯邦成員，由玩家親手組建一支強大的魔物軍團，率領魔物英雄一同戰鬥，用流暢酷炫的技能，守護朱拉大森林！

動畫超人氣角色集結

限量刪檔付費測試火熱招募中

限量刪檔付費測試火熱招募中

《關於我轉生變成史萊姆這檔事：魔物之王》將於10月19日開啟Android版限量刪檔付費測試，喜歡動畫的玩家，趕緊至官方粉絲團填寫問卷，就有機會獲得遊戲序號，搶先遊玩！遊戲即將與大家見面，觀迎玩家多關注官方粉絲團，還有更多遊戲資訊及福利活動將陸續釋出，敬請期待！

(科技)