建大(2106)總裁楊銀明指出，今年疫情帶動自行車需求大增，建大的自行車胎被客戶訂單追著跑，訂單已經滿到明年下半年，由於供需吃緊，平均漲幅3到5％，這是過去沒有的現象，也帶動越南廠9月後開始獲利。

今年疫情讓自行車需求大增，美國今年7月自行車銷量年增加36％，產值年增26％，呈現量增價跌，顯示普通車銷售優於高級車。但不管高級車或普通自行車，都需要輪胎，加上電動輔助自行車開始發展，狀況也相當不錯，建大目前小胎訂單已經看到明年下半年。

楊銀明表示，深圳廠因為開發中，將原本產能轉到印尼廠區，自行車胎強勁需求，包括天津、昆山、越南、印尼都是產能滿載狀況，其中，印尼廠7、8月已經損益兩平，目前開始獲利，日產能3萬條，預計明年拉到日產能6萬條；越南廠過去不錯，單月獲利0.6億元，現在是更好，已經來到1到2億元。

供不應求帶動自行車胎價格上揚，平均漲幅達到3～5％，目前也在各場進行擴產，總計日產能達到20幾萬條，預計明年中自行車胎產能較目前新增40～50％。

(時報資訊)