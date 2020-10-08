美國總統川普呼籲對航空業和小型商業的援助，讓市場期待小規模的財政刺激方案將推出。美股期貨在亞洲時段的升高，鼓舞市場買氣，港股在午後尾盤收窄跌幅。

周四香港恆生指數收盤跌49.51點或-0.20%，為24193.35點。國企股(H股)跌4.81點或-0.05%，為9624.48點。農產品股跌1.08%，跌深最多；汽車股為領漲最多板塊，漲2.95%。

今日成交量最大的阿里巴巴漲0.5%，成交量第二的騰訊持平。

小米重挫3.9%，收報20.85港元，為表現最差藍籌股。市場傳出華為將出售榮耀品牌手機業務，以擺脫和解除美國禁令限制，有助中國電子業。

餐飲股和太陽能股走強。海地撈漲3.6%，呷哺呷哺大漲9.7%，九毛九漲2.18%。陽光能源大漲44.5%，信義光能漲13.7%。

蘋果概念股走強。高偉電子大漲14.2%，舜宇光學漲2.79%，為表現最好藍籌股，丘鈦科技漲5.8%。蘋果宣布下周二發表iPhone 12等新品，據傳將推出四款機型，投資人看好換機潮推升需求。

TCL電子漲21.26%。該公司公告董事長李東生9月29日出資1510億港元買回公司346萬股，顯示對公司的信心。

(時報資訊)