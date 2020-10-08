韓國交通部周四表示，現代汽車將自願性召回其Kona電動車，因該款電動車的高電壓電池的製造瑕疵可能構成起火風險。

南韓交通部在聲明中表示，自10月16日起開始召修2017年9月至2020年3月生產的2萬5,564輛Kona電動車，將在檢查後進行軟體更新並更換電池。

現代汽車表示，此次的安全性召回是針對該款電動車的高電壓電池疑似的製造瑕疵所採取主動式應對行動，該瑕疵可能與呈報的起火事件有關。該公司並表示，將採取所有必要措施查明起火原因，並滿足客戶需求。

南韓執政黨議員Jang Kyung-tae辦公室周四發布聲明表示，目前為止已記錄約13起與Kona電動汽車有關的起火事故，包括在加拿大與奧地利各發生一件起火事件。

Kona電動車使用樂金化學生產的電池。樂金化學尚未對此發表評論。

分析師表示，周二現代汽車股價下跌約1.4%，反映出投資人擔心這次的召修與更換電池可能所費不貲，因為電池占電動車價格約三成左右。

(時報資訊)