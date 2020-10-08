台灣韓式料理餐廳龍頭─豆府餐飲集團（2752）公布9月營收1.51億元，年增34.82％；累計1~9月營收12.94億元，年增26.45％。看好國內市場消費回溫，豆府餐飲集團將持續積極拓點，照計畫半年預計再展9間門店，包含1家涓豆腐、2家北村豆腐家、5家飛機河粉，而米其林美食泰式炒河粉品牌「Baan Phadthai」受制於全球新冠肺炎疫情影響，仍力拼在年底前展出在台首店。10月初已新展1家「飛機河粉」門店，10月底前將再新展1家「涓豆腐」及1家「北村豆腐家」門店。

9月份隨著暑假結束，消費市場稍微降溫，豆府餐飲集團仍積極延續消費力道，旗下品牌「涓豆腐」於9月中旬推出的全新菜單，獲得消費者正面好評，可望帶動後續來客數的提升；而因應中秋贈禮需求推出的「人蔘雞湯禮盒」及「豆腐蛋捲禮盒」兩款應景商品，獲得不錯的銷售成績；此外，於九月下旬對於中秋團聚烤肉的用餐潮，旗下銅盤烤肉吃到飽品牌「銅盤」，以及正宗韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」，所推出的應節行銷活動，也帶動業績提升。在餐廳外的銷售通路上，豆府餐飲集團持續與便利超商的通路合作，延續上一檔期「招牌韓式泡菜」的熱銷，本檔期推出「個人包人蔘雞湯」，此產品經高溫殺菌，可常溫保存，口感風味及食用便利性皆大受好評，銷售成績亮眼；再加上新展店的效益，讓豆府餐飲集團9月營收年增34.82％，續創同期新高。

10月初的中秋連續假期，各地消費人潮湧現，而緊接來臨的國慶連續假期及各大百貨賣場陸續展開的周年慶活動，相信消費力道應可持續，豆府旗下各門店將把握機會，積極拉升業績。此外，豆府將於10月中旬推出「韓式生活節」活動，除了以「人蔘雞買一送一」超值優惠帶動消費外，更與電視台即將開播的韓劇，合推看韓劇免費吃韓食活動，來吸引更多消費者前來用餐；而超人氣商品「招牌韓式泡菜」，也將以罐裝形式在各門店銷售，期待能為10月份營收注入成長動能。

(工商 )