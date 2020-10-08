店名是由老闆和老闆娘的名字中，各取一個字所命名。《忠青商行》鄰近善導寺捷運站，賣的是家常味的眷村美食，老闆說，起初他和太太之所以想創立這個品牌，其實想做自己想要吃的東西。

在帶著文青風的忠青商行菜單上，賣的其實都是家常味；約個三、五好友來這裡吃飯，菜一盤盤上桌，真的有一種在家裡餐桌上吃飯的感覺。老闆說，他希望來吃飯的人，不用擔心吃一餐飯會讓你荷包大失血，大家吃得開心最重要。

◆ 圖片來源：玩FUN飯

》醃料和食材選用不馬虎 必點菜色一次公開

不論炸排骨的豬肉或是蝦仁飯的醬汁，在在都看得出用心；問起哪幾道是必點？老闆想了一下，說了這幾道。

#炸排骨

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選用溫體豬，除了在醃料方面下足功夫外，排骨也比一般店家的要大且厚，老闆自豪的說，他們的炸排骨就算放涼了吃，也不會吃到一灘油。

#豬血糕佐花生粉

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想吃這裡的豬血糕，得要有耐心；這裡的豬血過在上桌之前，會經過「滷→炸→滷」這三道工序，花生粉是重要角色，吃起來內部軟Q，外層帶點脆硬，口感相當不錯。

#蝦仁飯

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先看到碗中滿滿的蝦仁，就已經覺得超滿足；為了保有蝦仁原有的鮮甜，老闆以粵菜料理的口味下去調製出蝦仁飯的醬汁，再加上一顆半熟荷包蛋，更添蝦仁飯的風味。

》店家資訊

地址：台北市中正區青島東路6-1號1樓

電話：(02)2356-0008

時間：11：00~15：00 / 17：00~21：00

交通：捷運善導寺站2號出口，步行3分鐘

(中時新聞網)