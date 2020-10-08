小賈斯汀（Justin Bieber）日前結婚滿一週年，受邀和愛妻海莉（Hailey Bieber）拍攝時尚照，也分別在IG貼出婚禮照，幸福的模樣閃瞎眾人，小賈更感性告白，「我多麽幸運能成為妳的丈夫，妳讓我成為更好的人……我承諾我會一直將你放在我的第一順位。」

在 Instagram 查看這則貼文 Justin Bieber（@justinbieber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 30 日 上午 11:32 張貼

從曝光的時尚照中能看到，小賈裸上身露出精壯的身材，將身穿黑色緊身洋裝的海莉推倒在床上，穿著黑絲的長腿若隱若現，兩人的煽情指數飆高。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 上午 11:33 張貼

另一張海莉僅穿著黑色內衣和紫色亮皮緊身褲，搭配一雙亮面長靴，而小賈摸著她纖細的小腿，還有一張海辣身穿紅色亮皮緊身洋裝，而小賈跪在她面前，雙手撫摸女方腰間，看起來就像是臣服在辣妻腳下。

在 Instagram 查看這則貼文 Vogue Italia（@vogueitalia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 3:16 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Vogue Italia（@vogueitalia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 1:07 張貼

最後一張更是讓人全身都熱起來，小賈和海莉都只穿著黑色緊身褲，海莉腳踩著黑色高跟鞋，火辣曲線一覽無遺，翹臀十分吸睛，而小賈緊實的肌肉也十分引人注目，畫面構圖既性感又不失質感。

在 Instagram 查看這則貼文 Vogue Italia（@vogueitalia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 5 日 下午 2:05 張貼

(中時新聞網)