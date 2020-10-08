參山國家風景區管理處去年舉行的石壁部落健行，受到遊客好評。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景區管理處舉行第2屆石壁部落健行，將帶領遊客深探泰雅部落風情。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

Hata la！（泰雅族語：出發吧！）「2020南庄石壁部落健行暨音樂會」來了！交通部觀光局參山國家風景區管理處為推展南庄原住民族部落觀光，將於11月14、15日2天，舉辦南庄石壁部落健行活動暨音樂會，邀請喜歡健行的民眾一同前進石壁部落，感受部落之美。

石壁部落位於苗栗縣南庄鄉東河村，居民多數為從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，地處壯闊陡峭的山壁環繞中，故有石壁部落美稱，除了獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統的染織文化，參山處希望透過健行活動，讓民眾親臨現場，走訪石壁部落。

參山處長柯建興表示，石壁部落健行活動已是第二屆辦理，今年另在健行活動前一晚的14日，舉辦峽谷之音部落音樂會，透過部落原住民族音樂，搭配石壁山林幽靜的氛圍，達身心靈放鬆效日，喜歡深入探訪部落的遊客更不能錯過精彩的部落小旅行，將帶您穿探訪賽夏族與泰雅族的傳統生活領域，邀請您來當一回部落客！

15健行活動路線沿苗21縣道行進，路程平坦輕鬆，長度約4公里，沿路不僅被壯闊的自然景觀包圍，也設有石壁部落情報站，讓民眾更加了解部落歷史文化及產業，主活動會場也有部落DIY體驗，包括，植物染方巾、串珠、手編提袋、麻編杯墊等，還有豐富的部落市集美食。

健行活動將於10月9日中午12時開始，在伊貝特報名網開放報名！報名費只要200元，報名即享有活動T恤、250元DIY體驗、150元市集美食兌換券。限額500名，先搶先贏。

柯處長也提醒，由於石壁部落附近道路狹小，建議遊客於南庄遊客中心前換乘免費接駁巴士前往，兩日活動接駁巴士時刻資訊與活動報名詳細內容，請上參山國家風景區Facebook粉絲專頁查詢。

(中時 )