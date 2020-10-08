「第一名模」林志玲以高EQ和精緻顏值，穩坐女神寶座，雖然志玲姐姐在去年嫁給日本男星「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，依舊無損林志玲的高人氣，而近日在陸綜《非日常派對》中，24歲女星虞書欣就現場模仿起林志玲，她大飆娃娃音，立刻引發熱議。

虞書欣大飆娃娃音，把林志玲模仿得維妙維肖。（圖／取材自新浪綜藝微博）

24歲女星虞書欣在陸綜《非日常派對》中，大飆娃娃音模仿林志玲過去一段遊迪士尼的影片，她一開口就雀躍直呼：「我超開心的」，虞書欣一下興奮說「開心 開心」、又歡呼「WOW」，虞書欣把林志玲說話的口氣模仿得維妙維肖，全場都驚呼她的高水準演出。

虞書欣事後表示，林志玲是她心中的高EQ女神代表，林志玲長得漂亮又很有智慧，虞書欣認為這是值得她去學習的地方，而虞書欣為了模仿女神志玲姐姐，她還穿上氣質小白洋裝、頭綁浪漫風的公主頭。

而影片曝光後，網友多數都給虞書欣的模仿好評，紛紛大讚：「模仿志玲姐姐好像get到精隨」、「不得不說模仿還挺像，必須給滿分」、「模仿達人虞書欣好可愛」，微博還以「虞書欣模仿林志玲」登上熱搜榜，可見話題之夯。

(中時新聞網)