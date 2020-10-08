適逢重陽節，林明溱10月8日拜訪南投市區的關志雄阿公，他平日喜歡在四處趴趴走，思緒很清楚，記憶力還很好。（南投縣政府提供／黃立杰南投傳真）

家有一老、如有一寶，重陽節將至，縣長林明溱今日（10月8日）分別前往集集鎮與南投市拜訪人瑞陳沈絮阿嬤以及關志雄阿公，除問候長輩之外，更致贈每位人瑞1萬元敬老金，以及衛生福利部象徵長壽與福氣的純金鎖片，場面溫馨。

林明溱表示，九九重陽將至，縣內65歲以上的長輩，縣府都會致贈重陽節的敬老金1千元，今日造訪的兩位人瑞，年紀雖大但身體都很健康，感謝家屬對於長輩的孝順照顧，也祝福長輩們都能健康幸福呷百二！

住在集集鎮上的陳沈絮阿嬤，今年已103歲高齡，但耳朵仍非常靈敏，對答非常清晰；住在南投市區的關志雄阿公，平日喜歡在家裡四處走動，思緒很清楚，記憶力還要好。在林明溱拜訪完後，關志雄堅持要送一行人至門口，顯見102歲的身體仍非常健康硬朗。

2020年南投縣百歲人瑞經統計有84名，其中滿百31名，逾百53名；依性別區分男性20名、女性64名；以鄉鎮市區分，南投市有23位最多、次為竹山鎮13人、埔里鎮8人、草屯鎮與名間鄉各7人、國姓鄉6人、集集鎮5人、魚池鄉及鹿谷鄉各4人、中寮鄉有3人、水里鄉與信義鄉則為各2人。縣府於10月7日至10月23日重陽節前夕，將陸續造訪問候並致贈萬元敬老金及純金鎖片。

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