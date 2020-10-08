國家隊口罩又出包？有新北市民眾到超商領實名制口罩，拆封後才發現，中間竟少了一層熔噴不織布，除了口罩看起來不透光之外，最嚴重的是沒有防護效果，新北市議員李坤城接獲陳情，除了新北市，台北市也有民眾買到沒有熔噴不織布的口罩，質疑國家隊口罩又出包，食藥署則回應已受理讓民眾退換貨。

中天新聞 實名制口罩又出包！ 過濾層「熔噴不織布」竟消失

李坤城在臉書發文指出，這兩天在議會針對實名制買到問題口罩，向衛生局提出質詢，懷疑是否有廠商沒按照SOP，製作過程中忘記放最重要的熔噴不織布，民眾將買來的醫用口罩剪開，發現最重要過濾病毒的熔噴不織布不見了，變成中間跟外面一樣都是防潑水層。

由於除了新北市之外，也有台北市民向他反映，在同一超商、不同門市買到的實名制口罩，都少了最重要的熔噴不織布過濾層，因此他不認同經濟部只是口罩有瑕疵個案的說法。李坤城說，這是很嚴重的問題，不是換一包就好，應該追查到底是那個環節出了問題？不要讓其他國家隊也被污名化。

TVBS報導，食藥署表示，指揮中心已協助民眾部分退換貨，並偕同經濟部工業局，追查醫用口罩生產上哪個環節出狀況，但由於陳情民眾是5月購買，近日拆封才發現有問題，追溯困難度較高。

(中時新聞網)