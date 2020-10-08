含萊克多巴胺美豬明年即將進口來台，行政院將編列百億基金用做國內養豬產業升級和增高國產豬競爭力，國民黨立委陳以信質詢時表示進口豬價的優勢高於國產豬，百億基金其實是要傾銷和補助價差，農委會陳吉仲爆氣拍桌要求陳收回上述的不實指控。

今(8)日立院經濟委員會邀請農委會做報告業務，質詢時陳以信表示政府編列的百億基金是要補助豬肉差價並傾銷國產豬肉，另外也對於陳吉仲在瘦肉精美豬前後4年的態度轉變表示強烈不滿。

陳吉仲表示「價差補助」是陳以信自己的認定與解釋，並要求陳以信不要在質詢上讓外界認為百億基金是拿來做補助價差及傾銷，多次要求陳以信收回「傾銷」兩字，認為是在污衊整個養豬產業，也影響外銷。

陳吉仲多次強調百億基金目的是提升養豬產業競爭力，質詢結束時陳吉仲罕見爆氣拍桌，陳以信則痛罵陳吉仲態度惡劣，國民黨立委林奕華、曾銘宗以及民進黨立委陳亭妃等也上前加入雙方砲火當中，曾銘宗隨後質詢更3問陳吉仲「難道立委不能質疑？」

(中時 )