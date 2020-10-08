距俄羅斯首都莫斯科東南方約180公里的「拉占州」(Ryazan)發生一起嚴重的彈藥庫失火，並引燃了大量的庫存彈藥，發生持續不斷的誘爆，在最嚴重時，平均每10秒就發生一起爆炸。事故發生後，附近14個村落趕緊撤離，所幸到目前為止，還未傳出人員傷亡。

俄國塔斯社報導，緊急情況部表示，事件發生在星期三晚間，大火是附近先發生乾草叢野火，然後風勢把火苗帶到彈藥庫附近，導致內存的彈藥爆炸。官方表示，這個彈藥庫大約存有7萬5千噸彈藥。

Massive Explosion at a military warehouse in Ryazan , Russia - Oct. 7, 2020

新聞辦公室說，此彈藥庫與人員管理處有一段距離，發生爆炸後，軍事和文職人員已經撤離，沒有受傷。

據緊急救援人員表示，彈藥庫的爆炸一直在持續，幾乎每10秒鐘就引爆了一枚炸彈，到星期四中午，情況稍微一些，但仍然以每1分鐘引爆1枚炸彈的情況在爆炸。

當地的消防和救援服務部門已派出消防車前往事故現場。俄羅斯緊急部也調動1架Il-76消防飛機、Mi-8直升機，在上空投放滅火粉、灑水等方式加入滅火工作。

雖然沒有人員傷亡，但強烈的濃煙與持續爆炸的危險，也威脅到附近居民，半徑5公里內的14個村落，約2300多名村民，其中包括150名兒童趕緊撤離。

在冷戰時期，蘇聯經常在農村地區部署類似的大型彈藥庫，主要是備戰。但是在冷戰結束後，俄羅斯經濟力量不足，這樣的彈藥庫大多數缺乏管理，形成不定時炸彈，時而發生這類的彈藥庫爆炸事件，比如去年6月，下諾夫哥羅德州發生彈藥庫爆炸，地點接近城鎮，造成79人受傷；8月，俄羅斯西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 ，也發生彈藥庫爆炸意外，12人受傷。

調查委員會表示，將會對今次的彈藥庫爆炸展開刑事調查，要查明管理單位的責任。

(中時新聞網)