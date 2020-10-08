櫃買中心8日公告衡平公司（8934）有價證券自109年11月18日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，衡平公司因處分重要子公司致喪失主要營收及獲利來源，且其轉型效益尚未顯現，影響股東權益重大，另未依規定於讓與基準日前至少30個營業日向櫃買中心申請，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第20款及第21款暨第15條之11第1項規定之情事，依規公告衡平公司有價證券自109年11月18日起終止櫃檯買賣。

(工商 )