衡平上櫃股票11月18日起終止櫃檯買賣 16:592020/10/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日公告衡平公司（8934）有價證券自109年11月18日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，衡平公司因處分重要子公司致喪失主要營收及獲利來源，且其轉型效益尚未顯現，影響股東權益重大，另未依規定於讓與基準日前至少30個營業日向櫃買中心申請，核有櫃買中心業務規則第12條之2第1項第20款及第21款暨第15條之11第1項規定之情事，依規公告衡平公司有價證券自109年11月18日起終止櫃檯買賣。 (工商 ) #衡平 #櫃買中心 #終止櫃檯買賣 #有價證券 #條之 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 信義房屋就要你的創意 第二屆｢創意提案爭霸賽｣獎金50萬 09:392020/10/08 財經 9月營收創高股 躍升盤面焦點 04:102020/10/08 證券．權證 台南車站 17、18日蒸汽火車之王限時啟動 15:182020/10/08 生活 中華郵政電子郵件服務 邁向新紀元 04:102020/10/08 產業特刊 發展永續金融 櫃買推新制 04:102020/10/08 證券．權證 《店頭市場》加速雙語化 資本額逾20億元上櫃公司要有英文財報 08:012020/10/08 財經 加速資本市場雙語化 櫃買3階段實施英文版資訊申報 04:102020/10/08 證券．權證 滙嘉健康登創櫃 10／16籌資 04:102020/10/08 證券．權證 上櫃審議會14日審議達亞國際上櫃案 16:592020/10/08 財經 「109年度創櫃公司投資媒合會」網路報名開跑 11:082020/10/08 財經 財經熱門新聞 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 元大投信三檔ETF第一階段配息出爐 0056擬配1.6元 - 財經 - 工商 《半導體》聯電Q3、前3季營收雙登峰 今年再戰高 - 財經 - 時報資訊 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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