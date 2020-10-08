英國下議院國防委員會8日發表報告指出，中國資通訊設備商華為和「中國共產黨機關（Chinese Communist Party apparatus）」之間，存在「合謀的明顯證據（clear evidence of collusion）」，英國當局應考慮將移除華為5G設備期限，提前至2025年。

香港經濟日報報導，英國此前宣布封殺華為，2020年底起禁止購買華為5G設備，並於2027年徹底清除5G網路中的華為設備。

英國最新報告引述風險投資家表示，中國政府過去3年為華為提供約750億美元資金，使華為能夠以超低價出售設備。另一名研究員指出，華為從事各種情報、安全與智慧財產權活動。該委員會總結指出，華為與中國、中共有著密切的聯繫，這可以透過其所有權與所獲得的補貼來證明。

此外，報告顯示，如果美國和其他盟國施壓，或中國威脅及全球立場有重大轉變，英國當局應考慮將移除華為5G設備期限，提前至2025年。然而，如果期限提前，英國政府應該考慮補償電信商。

BBC報導，華為回應，上述報告缺乏可信度，並指報告是基於觀點而非事實。華為一直以來否認從事間諜活動，也曾反駁有關政府補貼的報導。

華為強調，公司是100％員工持股的民企，和其他高階新技術企業一樣，受到中國政府的政策支持，但除此之外沒有任何特殊待遇，其營運資金主要來自企業自身經營累積，以及外部融資，而非政府補貼。

(工商 )