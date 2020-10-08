太和-KY（4136）受惠內外銷彩妝訂單的出貨齊步成長，推進公司9月合併營收以1.66億元，創下2020年單月新高紀錄。由於目前在手訂單已看到2021年第一季，內部對未來營運看法樂觀。

營運倒吃甘蔗的太和，自結9月營收1.66億元 ，月成長和年增率分別達65％及27.41％；累計今年前三季合併營收達7.58億元，年衰退率已縮小至3.52％。

太和表示，受惠全球及中國大陸市埸消費者對於美容美妝的龐大需求帶動整體市場的銷售表現，創新的配方和工藝所開發出市埸熱銷「爆款產品」，帶動主要客戶持續擴大下單力道，加上外銷國際美妝品牌客戶的聖誕節限定彩妝禮盒、e.l.f.美國美妝品牌新客戶的夾心口紅推出，催動9月營收不受國際疫情及新台幣匯率波動因素影響，逆勢改寫今年單月收新高紀錄。

根據Euromonitor公佈的數據顯示，中國大陸彩妝市場規模自2014年以年複合成長率19.4％的速度成長至2019年達人民幣552億元，近年來在彩妝消費低線化、年輕化以及管道多元化的推動下，中國彩妝市場持續保持蓬勃發展的態勢，創造快時尚的美妝供應鏈龐大的市場商機。

太和表示，看好第四季內外銷美妝客戶疫情之後的需求成長對整體營運創造的貢獻，除了部分歐美客戶聖誕節限定彩妝禮盒的訂單已開始出貨外，由於目前在手訂單已見明年第一季，預期今年營收將可延續成長動能，未來營運看法樂觀。

(工商 )