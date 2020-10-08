工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業因船舶、半導體、基礎工程及水資源等產業客戶，持續加大直軸型閥門、雙偏心工業閥門等產品拉貨力道而受益，9月及前三季合併營收均改寫同期新高；第三季合併營收6.11億元，締造單季營收次高。捷流接獲大陸石化業訂單，對第四季營運，持審慎樂觀看法。

捷流營運不受疫情影響，8日公布，9月合併營收攀升至1.92億元，比去年同期成長2.13％；前三季合併營收18.26億元，比去年同期成長2.53％，雙雙締造同期新高。其中第三季合併營收6.11億元，改寫單季營收次高，較去年同期成長5.88％。

捷流表示，捷流受惠船舶、半導體、以及基礎工程與水資源等產業客戶持續加大直軸型閥門、雙偏心工業閥門拉貨力道。尤其，國內半導體大廠持續擴建新廠，東南亞各國又積極推動基礎工程、水資源等國家建設。捷流也陸續接獲高雄港洲際二期石化專區持續開案、桃園生質能中心等大型訂單且陸續出貨，帶動整體出貨增長，不僅挹注單月營收，續創同期新高，第三季合併營收更刷新歷史單季次高。

捷流指出，捷流除向上進行鑄造原料供應整合外，閥門產品研發、量產及全球銷售業務也展開垂直整合佈局。捷流工業閥門產品可滿足不同產業，對於耐高壓、耐高、低溫、惡劣工況運用的高可靠度及高客製化需求，奠定捷流閥業站穩台灣，蝶閥市佔率超過六成的競爭利基。隨著全球製造業持續從大陸撤離，轉向東南亞地區擴建新廠或台商回流，在全球供應鏈重組趨勢下，有助於擴大捷流在閥門市占率。

捷流指出，捷流除穩定既有訂單外，中美貿易競爭趨勢下，亞洲各國推動基礎建設，對閥門產品需求持續增溫，有助於爭取更多訂單，並提升捷流整體產能稼動率。

捷流指稱，近期中國石化業工作重點『進行側結構性改革』，把石化產業的創新和高品質發展列為優先目標。捷流因石化產能升級需求的提升，已獲大陸石化業者訂單。此外，製造業擴建新廠，規劃以智慧製造或工廠自動化，除有助於既有閥門產品汰換需求外，也增加自動化控制器加裝應用需求，將創造未來良好銷售動能挹注，對第四季營運審慎樂觀。

(工商 )