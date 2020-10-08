8日補選縣府派出民政處副處長邱錦模監誓，主計處副處長張玲珠監交，現場近30名警力戒備維持秩序。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

選舉採記名投票，由詹雅婷與遞補代表黃玉雪搭配，對上詹勳英個人無副手，最後詹雅婷與黃玉雪４：３險勝，副主席則由黃玉雪勝出。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣永靖鄉原有11席鄉民代表，但2018年正副主席選舉，傳出賄選風暴，多達7名代表遭起訴判刑、共5人解職、2人停職，上週遞補３名代表，湊成７位才勉強過半，今召開臨時會辦理補選，最後由詹雅婷以票數4：3勝出遞補的詹勳英，副主席則由黃玉雪當選擔任；詹雅婷表示，感謝代表同事的支持肯定，未來會與全體代表，一同攜手為地方建設努力。

永靖鄉代會2018年12月25日選舉正副主席，由資深的林大福、邱平舜組合，對決年輕的詹雅婷和魏碩衛，採記名投票，卻有人臨陣倒戈跑票，詹以1票之差落選。這次延賽賽，地方積極運作，協調新的正副主席，遞補上任的3人成為爭取目標，外界看好這回詹雅婷可順利出線，果不其然由詹雅婷勝出。

依選罷法規定 一審判決確定日起解職，導致永靖鄉代會僅剩4名代表能行使職權，但鄉代會仍須開會，上月11日，剩下的4名代表在臨時會中協議抽籤，推舉詹雅婷暫代主席，代表會為維持議事順暢，9月30日遞補3名代表後，10月8日火速補選。

上月30日代表黃玉雪、詹勳英、陳湘鎮等3人遞補；8日補選縣府派出民政處副處長邱錦模監誓，主計處副處長張玲珠監交，現場近30名警力戒備維持秩序，選舉採記名投票，由詹雅婷與遞補代表黃玉雪搭配，對上詹勳英個人無副手，最後詹雅婷與黃玉雪４：３險勝，副主席則由黃玉雪勝出。

民政處長賴致富表示，永靖鄉代會因正副從缺，導致鄉代會無法運作，依法正副同時出出缺，由縣府指派暫代，但僅剩的4名代表未達鄉代會半數，也無法表決，30日遞補後代表人數來到７人，依法在指派暫代主席備查之日30天內，召開臨時會補選。

(中時 )