天冷了，流行性感冒病毒來勢洶洶，大多數的高危險群皆已施打流感疫苗，如此就可確保病毒不侵了嗎？雖然，公費流感疫苗已經開打，但臨床上發現，許多人對流感及肺炎的認識仍不盡然正確。

老年醫學科醫師陳亮恭針對近日門診中民眾常提出的疫苗相關疑問，以及感冒的照護問題，提出以下解答：

已經打了流感疫苗，為何還是感冒了？

陳亮恭表示，首先必須釐清你得的是「感冒」還是「流行性感冒」。引起感冒的病毒有很多種，流行性感冒是由流感病毒所引起的，流感病毒的傳染力非常強，不過兩者的症狀並不相同，一般感冒大都只是喉嚨痛、咳嗽等上呼吸道症狀，但流感的全身性症狀比較嚴重，包括發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，其痊癒的時間通常比一般感冒長，有時會引發併發症，例如肺炎，嚴重的甚至會導致死亡。

所以，打了流感疫苗卻又感冒，很可能只是一般感冒，而不是流行性感冒；除此之外，流感病毒有一個特點，就是非常容易發生突變，因此已接種流感疫苗，並不代表一定不會得到流感，而是可以明顯降低得到流感的機率。

正因為流感病毒經常變異，所以可別以為去年打過，今年就不必再打，就算曾得過流行性感冒或施打過流感疫苗，也不會終生免疫；且疫苗保護力一般不超過1年，因此每年必須接種1次。

今年打了肺炎鏈球菌疫苗，明年還需施打嗎？

肺炎鏈球菌是導致肺炎的主要元凶之一，最常侵襲2歲以下及65歲以上的族群，更是造成老年人致死的重要死因。肺炎鏈球菌原本就存在正常人的呼吸道內（如鼻腔及喉嚨），當免疫功能不全或先前曾經遭病毒感染上呼吸道時，就會比較容易發病，常見合併感染症有腦膜炎、腹膜炎、敗血症等，尤其老年人若出現肺炎鏈球菌引發的腦膜炎，致死率極高。

肺炎鏈球菌感染常發生得很突然，會覺得冷到發抖，伴隨高燒、咳嗽、呼吸短促及胸痛，有些人會噁心、嘔吐、頭痛或肌肉痠痛，症狀與流行性感冒十分相似。

太晚打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，現在打來得及嗎？

流感病毒在冬天較為活躍，故以冬天天冷時較易流行，流行季節為每年12月起至隔年2～3月，疫苗注射後約需經過兩週才會產生保護效果，因此每年10月、11月是接種疫苗的最佳時間，但在12月以後接種還是有保護效果。

值得提醒的是，除了老人，5歲以下的幼童也是肺炎鏈球菌感染的高危險群，根據統計，全球每年5歲以下兒童，因感染肺炎鏈球菌死亡的人數高達100萬，而主要死因多是肺炎。因此，除了注意流感，對於肺炎鏈球菌疾病也要特別注意，在政府尚未提供免費施打之際，若經濟許可，可以考慮自費接種，預防感染風險。

感冒時吃抗生素比較有效？

這當然是大錯特錯，陳亮恭強調，抗生素是殺細菌的，感冒是病毒引起的，用抗生素當然是殺不掉的。可是有人會說：「我感冒時吃了抗生素，真的感覺比較好耶！」這是因為感冒時吸呼道發炎，黏膜抵抗力變差，原本就存在的細菌趁機發威，吃了抗生素殺的其實是細菌而不是感冒病毒，所以會以為症狀好轉。

針對感冒，醫師並不會開立抗生素，由於抗生素的使用有一定療程，如未遵從醫囑，吃幾天症狀好轉就停藥，可能造成嚴重的抗藥性，甚至會造成全人類群體抗藥性問題，導致某些細菌感染性疾病面臨無藥可醫的地步。

感冒要吊點滴（俗稱吊大筒）或打針，才會好得快，是真的嗎？

的確很多人會要求要吊點滴，也確實有些診所提供這樣的醫療，但是在大型醫院只會使用在救急的狀況。陳亮恭提及，吊點滴主要是針對一些缺水分、食慾不振的患者，以500c.c.的水加上葡萄糖輸入體內，可快速補充水分，的確會讓患者感覺比較舒緩，但是並未有助於縮短感冒病程。

對於感冒的處置，醫院通常會開立口服藥物，但是有一些診所會以打針的方式來處理，一般來說，針劑藥物是以類固醇藥物加上維他命B群，具有消炎退燒作用，可以快速降低發炎反應，改善倦怠無力感，能緩解症狀，但無助於感冒病程的縮短。

值得注意的是，打針存在風險，因為藥物直接進入血管，若發生不良反應往往來得又急又快，這也就是以前新聞常見有人打退燒針後，當場在診所或返家就立即發生過敏性休克的狀況。在醫院，除非發燒非常嚴重，才會打這種退燒針，而且必須由醫師監視施打後的狀況。

發燒了，衣服穿愈多愈好，棉被蓋厚一點，才會出汗退燒？

感冒發燒時，有時不太會出汗導致身體散熱的功能不佳。且發燒時，會覺得冷，此時穿多點衣服是對的，能讓身體出汗，有助於身體的散熱進而退燒。服用退燒藥後也會出汗，助於散熱，讓身體感覺比較舒服。

但是，老人及小孩因為體溫調節能力較差，如果過度包裹身體，反而更不容易散熱，正確的方法應該是只要穿稍厚點就好，並且應該處於通風的環境中；感冒後容易有咳嗽症狀，建議最好戴上口罩，以避免吹到風後使咳嗽加劇，也可避免飛沫傳染給他人。

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(中時新聞網)