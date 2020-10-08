美國國防部高級官員在近日召開的美台國防工業會上中表示，台灣增加國防預算是正確的方向，但增加國防預算還是無法抵禦中國大陸的軍事威脅，必須採用「可靠、彈性、機動、分散、合算」的「彈性防禦」策略，大量購買巡弋飛彈等小型殺傷性武器，同時加強武器主開發。

據《美國之音》報導，美國國防部印太安全事務首席副助理部長海大衛（David Helvey）在周二結束的美台國防工業會議上發表上述評論。他指出，台灣必須通過國內開發和國外採購這兩個管道提高防禦能力，在分配使用上更應該注重平衡，避免在回報有限的領域過度開支。

海大衛表示，台灣也有自主開發武器的專案，所以避免在不大可能產生投資回報的領域進行過度投資是非常重要的。台灣的防禦能力應當具有「可靠、彈性、機動、分散、合算」等特點，實現多領域威懾的目標。

他說，美方鼓勵台灣發展「大量的小型武器」，即那種能夠讓對手知道它如果發動入侵或者攻擊，就不可能不付出重大代價的防禦能力。這種在殺傷性武器方面進行小規模投資的方法，符合台灣抵禦軍事威脅的需要，能夠提供最好的保障。

海大衛進一步解釋說，這種防禦能力指的是具有高度機動性能的防禦型巡弋飛彈，這就是美方鼓勵台灣盡可能多的採購或者生產這種導彈的原因。其他台灣應該優先考慮的防禦能力包括用於保衛沿海地區和海灘的武器，如短程防空武器、防禦性的海軍地雷、小型快攻艇、機動火炮和先進的監視裝備。

海大衛強調，這些武器與傳統大型作戰平台相比，具有更高的生存能力，更適用於台灣地理特徵，對台灣軍隊準備打一場「輸不起的戰鬥」是非常重要的。

報導指出，面對大陸軍事威脅，台灣2021年國防預算提高了10%以上，總額增加至4534億新台幣，約152億美元。這是台灣政府迄今提出的金額最大的軍事預算。

(中時新聞網)