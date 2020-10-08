巨細胞病毒可能侵犯所包覆眼球玻璃體的3層構造，由外而內分別是鞏膜、葡萄膜及視網膜。（張妍溱攝）

台中市62歲黃姓男子，突發性視力模糊，僅看得到眼前15公分處影像，原以為青光眼急性發作，至台中榮總眼科部就醫，透過顯微鏡放大檢查發現，是巨細胞病毒感染，經治療給予玻璃體內抗病毒藥物注射，採小樑切除、降低眼壓手術，2周後視力由近乎失明恢復到0．5。

台中榮總眼科部醫師程羽嬿表示，黃姓患者當時左眼壓數值高達40毫米汞柱，為正常值2倍，近1年來反覆發作數次，若延誤就醫時間可能造成視神經永久受損。給予玻璃體內抗病毒藥物注射，另患者因青光眼發作已使視神經幾乎萎縮，必須採取更積極方式控制眼壓，建議採小樑切除術，建構人工排水道、降低眼壓。

程羽嬿說，包覆眼球玻璃體的3層構造，分別是鞏膜、葡萄膜及視網膜；葡萄膜含有大量的血管，若受感染或不明原因導致發炎，會出現畏光、眼睛紅、眼睛痛、視力模糊、飛蚊等症狀，對視力造成嚴重影響，包括，青光眼、白內障、視神經炎、黃斑部水腫等併發症。

程羽嬿指出，巨細胞病毒透過人體傳染、相當頑固，因眼部血管多，若引起葡萄膜炎，每次發作對於視力都是一次損傷，呼籲若有眼睛紅、眼睛痛、畏光、視力模糊的症狀，應盡速到眼科就醫治療。

(中時 )