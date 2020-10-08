台灣人口老化快速全球第一名，根據國發會8月份公布的人口推估數據，今年台灣總人口已呈現負成長，更將在2025年進入「超高齡社會」，屆時每5個台灣人就有一人超過 65 歲！面臨越來越老的台灣，永慶慈善基金會長期與臺北市政府社會局合作多項銀髮及弱勢族群關懷計畫，榮獲2020年臺北市社會局銀髮服務表揚，今日(10/08)於台北市政府接受臺北市長柯文哲的表揚！

臺北市長柯文哲(左)頒發謝狀，感謝永慶慈善基金會對長者的關懷。永慶慈善基金會副執行長林麗華(右)代表接受。(圖/業者提供)

代表領獎的永慶慈善基金會副執行長林麗華表示：「隨著台灣高齡化問題越來越嚴重，銀髮照護是所有台灣人都應該重視的議題。永慶慈善基金會長期與臺北市政府社會局合作，扮演社區中重要的福利窗口，與社會局共同照顧轄區內之弱勢與獨居長者，推動愛心餐食、弱勢送餐、民生物資募集等計畫；同時連續6年響應臺北市政府社會局『溫馨年菜，愛心快遞』，送年菜至行動不便之低收入戶、獨居長者及弱勢家庭中；長期贊助臺北市政府重陽敬老活動，鼓勵長者多多走出戶外，享受健康人生，讓長者們持續感受到我們推廣敬老崇孝的用心。」

永慶慈善基金會董事長趙怡表示：「永慶持續推動無障礙住居理念，連續5年支持臺北市政府社會局『居家無障礙大改造合作計畫』，發揮房仲職能專業，幫助臺北市的弱勢銀髮及身心障礙者家庭進行安全住居的無障礙生活環境改善，希望為身障者建構一個較為優質的生活環境。」根據衛生福利部的調查，65歲以上老人，每6人就有1位有跌倒經驗，而住家是老人最常跌傷的地點之一，由此可見居家無障礙空間規劃的重要！

109年度台北市政府銀髮服務表揚大會上，銀髮志工們表演舞蹈，展現活力。(圖/業者提供)

除了與臺北市政府社會局的合作外，身為全台最大的房產集團，永慶慈善基金會善用房仲業深入社區的優勢，集結永慶房產集團遍及全台灣的門店、志工，與在地公益團體與機構合作，以多元化的服務模式，帶給長者們不同面貌的溫暖。如9月甫落幕的《第九屆人間公益影展》鼓勵樂齡族群擁抱科技新生活，邀請長者觀賞VR電影，讓長者們戴上高科技裝置，走入電影世界中；也數度邀請布袋戲團至老人安養院巡迴演出，帶長者搭乘時光機重回童年的燦爛時光。

永慶慈善基金會以「人間有情‧生活無礙」的核心宗旨，持續開創新的服務領域和服務對象，實踐永慶集團的企業社會責任。更進一步透過「愛圓滿接力」志工計畫，成功將在地關懷的種子，擴散到全台。召集永慶集團旗下：永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全台上千家門市，萬人齊心做公益，因應在地需求展開各具特色的公益活動，持續作為台灣社會的圓滿推手。

人間公益影展今年再度替高雄地區銀髮族，帶來VR電影體驗，現場長者熱情參與。(圖/業者提供)

(中時新聞網)