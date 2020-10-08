高階智慧型手機市場需求疲弱，衝擊到大立光(3008)稼動率，法人關心大立光是否會因應市場趨勢轉攻中低階市場？對此，大立光執行長林恩平表示，公司在意的是鏡頭規格，接單是由高階往下，如果毛利率不合理就不會接，沒有必要為了填滿產能不賺錢也接，雖然手機客戶對新產品開發普遍蠻消極的，但公司擴產計畫不變。

大立光今天下午舉行法說會，美國新禁令重創華為智慧型手機銷售，且全球新冠肺炎疫情持續延燒，致使高階智慧型手機銷售不佳，5G智慧型手機規格往中階走，讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到不小的影響，市場競爭趨於激烈，大立光如何因應，以及擴產進度是否調整成為今天法說會法人關注的焦點。

林恩平表示，由於鏡頭從設計到生產都要跑3個季度才能進入量產，現在生產的產品都是去年底設計的產品，價格早已談定，8P產品去年就有了，今年還是有人要，9P還在設計，但客戶不滿意，可能會慢一點，潛望式鏡頭也一直有，目前手機客戶對新產品開發普遍蠻消極的，高階鏡頭雖然還是繼續設計或是拉貨，但大家對高階手機信心度較差，大部分客戶比較喜歡中低階產品，認為比較賣得動，高階產品賣得比較少，不過還是有客戶要求高規格鏡頭，但量多少無法預估，明年產品價格還是要看規格，如果規格較低，價格當然會比較差。

高階智慧型手機鏡頭需求疲弱，連帶大立光的稼動率也無法達到滿載，法人關心大立光是否會因應智慧型手機市場往中階5G手機趨勢搶攻中階鏡頭市場來填補產能？對此，林恩平表示，價格與鏡頭規格連動，什麼樣的規格就會有什麼樣的價格，公司在意的是鏡頭規格高低階，接單是由高階往下，毛利率不合理我們就不會接，公司會看產能利用率跟毛利率那個對公司有利進行動態調整。

林恩平強調，競爭壓力一直存在，如果市場往中低階走，競爭壓力就更大，公司會看能不能透過提高生產效率，在不好價格中有獲利，若只是為了填滿產能不賺錢也沒必要。

儘管當前高階智慧型手機鏡頭市況不佳，大立光新廠建置計畫持續進行並未改變，至於新產能如何規劃使用？林恩平說，2023年還很久，3年後變化無法預測，如何使用可以慢慢想。

(時報資訊)