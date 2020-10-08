晶華(2707)國際酒店集團受惠國旅需求暢旺、台北晶華酒店業績回穩，帶動2020年第三季營收季增逾47％、站上今年高點。展望後市，集團針對各客層積極推出多元住房優惠，並祭出創意專案積極搶攻宴會、企業旅遊及尾牙商機，盼增添集團營運成長動能。

晶華公布9月自結合併營收4.99億元，月減5.08％、年減5.04％。合計第三季合併營收14.94億元，季增達47.33％、年減7.49％，站上今年高點。累計前三季合併營收38.71億元、年減19.95％，續處近8年同期低點，但衰退幅度較前8月21.77％收斂。

晶華表示，疫情趨緩帶動集團客房及餐飲營收大幅回升，暑期國旅暢旺使得旗下太魯閣晶英、台南晶英及礁溪晶泉丰旅業績持續成長，而受影響較大的台北晶華酒店亦因超前部署、轉型城市度假飯店訂位，整體業績表現回穩，帶動第三季營收站上今年高點。

展望後市，為延續暑期訂房盛況，晶華全力聚焦城市度假商機，台北晶華在周五至周日續推「郵輪式度假體驗」周末親子航程，並針對萬聖節升級活動內容。而仿效郵輪岸上行程規畫的「晶華食藝銀行，東京美食之旅」推出2天1夜菁華版後，銷售亦再創佳績。

同時，由於上半年婚宴訂席因疫情而遞延，造成下半年周末宴會場地一位難求。為達到分流目的、並超前部署明年宴會市場，台北晶華提前啟動2021年婚禮專案，釋出30個周末好日子提供優惠方案，並祭出早鳥優惠大禮包，鼓勵準新人及早下訂。

此外，台北晶華瞄準企業尾牙春酒商機，規畫推出用餐家住宿的「全包式尾牙春酒郵輪派對」專案，鼓勵結合員工旅遊及尾牙春酒大餐，一舉搶攻雙份商機，期盼透過針對各客層打造的多元住房及創意專案優惠，能進一步增添營運成長動能。

(時報資訊)