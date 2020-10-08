空勤總隊6架黑鷹直升機8日運抵高雄港後，在街頭上演「封街拖機秀」，吸引軍事迷朝聖。（柯宗緯攝）

國防部移撥15架黑鷹直升機供空勤總隊救災，最後6架前天運抵高雄港後，8日凌晨上演「封街拖運秀」，緩緩拖向空勤高雄駐地，吸引不少軍事迷朝聖搶拍照。空勤總隊指出，未來將先進行飛機噴漆，待組合訓練後，正式投入救災行列。

空勤總隊指出，為因應國家空中救災需求，2009年國防部採購60架黑鷹直升機，當中15架提供空勤總隊空中救災使用，陸續移撥9架分別部署台中、花蓮及台東基地。

空勤總隊表示，剩餘的6架留置在美國塞考斯基飛機原廠，進行構型修改增裝與最終適航驗證，增裝前視紅外線熱顯像儀（FLIR）、夜間搜索燈、搜救尋向器、目標定位系統、氣象雷達和衛星通訊系統等6項裝備。

最後一批黑鷹直升機，7日運抵高雄港，為確保飛機安全。8日凌晨大動作封街，以拖機方式進入高雄國際航空站內空勤總隊高雄駐地，吸引大批民眾及媒體搶拍爭睹，原本車水馬龍的交通幹道，頓時成了「黑鷹伸展台」，令人大開眼界。

空勤總隊表示，這6架重型黑鷹直升機先部署高雄駐地，等到松山駐地完成後，將移撥3架進駐，屆時可完成全國黑鷹直升機全面部署，大幅提升整體空中救災能量，保障人民生命財產安全。

(中時 )