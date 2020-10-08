美國、日本、印度、澳大利亞四國外長日前在東京舉辦四方會談（QUAD），共同討論印太地區急迫性的安全議題。北約前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）今天在玉山論壇場邊記者會表示，QUAD有希望成為亞洲版本的北約，「但這不是反中聯盟，而是促使大家共同行動，避免區域內民主國家遭到中方攻擊。」

拉斯穆森說，亞洲需要更全面的體制來解決安全問題，可以理解亞洲版本北約的需求。美、日、印、澳都是在印太區域非常重要的國家，也有許多共同利益存在，以QUAD為起點，是有希望成為為亞洲版本的北約。

拉斯穆森又說，這不是反中聯盟，而是促使大家共同行動，避免區域內民主國家遭到中方攻擊。中國應該要更加警惕並知道對台灣發動任何形式的攻擊，都可能會引發其他國家的反應；台灣對於世界有很多貢獻，有義務避免台灣受到攻擊，QUAD可以做為起點。

拉斯穆森認為，不論是川普或拜登當選，美國對於中國強硬立場不會改變，「我有信心歐洲會繼續支持美國施加各方面的壓力，歐美有共享利益，我們要反制中國日漸猖狂的姿態。」

瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）也說，歐盟有眾多會員國，但一直以來努力以共同立場推動政策，歐盟是越來越團結一致。儘管川普總統任內歐盟與美國在一些議題有分歧，比如氣候變遷與反核擴散，但基本上歐美利益是一致的。

(中時 )