建國科技大學師生參加「第50屆全國技能競賽總決賽」、「2020第14屆工業機器人競賽」、「2020上銀智慧機械手實作競賽」，成績耀眼，摘下全國大專院校最多獎牌。（吳敏菁攝）

建國科技大學師生參加「第50屆全國技能競賽總決賽」、「2020第14屆工業機器人競賽」、「2020上銀智慧機械手實作競賽」，成績耀眼，摘下全國大專院校最多獎牌，全國技能競賽鑄造職類第1名林博鴻更在手臂灼傷下完賽，拚出典範。

全國技能競賽比照國際規格，65職類948名選手參賽，建國科大學生榮獲「集體創作職類」兩組第1名，鑄造職類第1名，工業控制職類第4名，工業機械修護職類第5名，成績耀人，摘下全國第一。

鑄造職類金牌林博鴻是達德商工畢業進入建國科大，在鑄造找到興趣，鍛鍊不凡技藝，這次賽程多達4天，卻在比賽前夕手臂灼傷，強忍疼痛，堅毅不拔完成比賽，還摘下第1名。

建大指導副教授楊棟賢稱許樹立了典範，林博鴻感謝栽培，12萬元獎金全捐給學校，他說拿下生平第1個第1名，開心到還覺得是夢，更重要得是「找到人生的目標，和投注的方向，內心很踏實」。

彰化縣是中小企業大縣，建國技大學自動化工程系教授蔡吉勝與水五金業者合作，指導學生參加「2020第14屆工業機器人競賽」，獲得機器人智機化應用競賽第3名，另參加「2020上銀智慧機械手實作競賽實作競賽」獲得應用組智慧拼圖第3名獎金10萬元，注入產業新能量。

彰化縣水五金產業協會理事長楊永芳表示，水五金面臨專業人才短缺，亟需轉型，建國科大研發智慧化機械手臂，從過去1名工人負責1座機台，突破到監控20台，提升質與量。

建國科大校長江金山表示，彰化縣中小企業林立，推動「在地青年，在地就學，在地就業」為縣內中小企業培育人才，共創「產、官、學」三贏。

(中時 )