白俄羅斯老將中場 Stanislaw Drahun 已為國家打進11顆進球（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[白俄羅斯@喬治亞][10/09(五)00:00][編號576]

喬治亞本次選了接近30人的名單來應付本次的附加賽，其中焦點球星是効力美職聯聖荷西地震的兩位主力球員、中場 Valeri KAZAISHVILI 以及後衛 Guram KASHIA。

白俄羅斯則選出28人名單出戰，陣容內多數都効力於國內的球會；老將中場 Stanislaw Drahun 已為國家累積了11顆進球，是目前陣內進球數最多的球員，是鋒線上最有把握力的球員。

喬治亞最近狀態十分不錯，上月兩場歐國聯的比賽總共取得了1勝1平，本場有主場之利，取勝機會不低。白俄羅斯也在上月復賽之後取得1勝1敗，包括上一場以2:1擊敗了哈薩克斯坦。始終兩隊的實力相差不遠，本場可選「進球」小。

北馬其頓 老隊長前鋒 Goran PANDEV（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[科索沃 @ 北馬其頓][10/09(五)02:45][編號580]

北馬其頓的拿玻里中場Elif ELMAS因感染新冠肺炎未有入選，効力芬蘭聯賽赫爾辛基的中場Ferhan Hasani則獲得重召。効力熱那亞的老隊長前鋒Goran PANDEV繼續負責進球任務。

科索沃這場比賽將會以最強陣容出戰，國家隊首席射手是剛加盟意甲拉齊歐的前鋒Vedat MURIQI；而効力拿玻里的Amir RRAHMANI及杜里諾的Mergim VOJVODA 會負責防守重任，值得信賴。

北馬其頓在上月的兩場歐國聯取得1勝1平，包括2:1打敗亞美尼亞，之後再以1:1打平了喬治亞，狀態不錯；再加上本場有主場之利，可看高一線。科索沃上月歐國聯有打平了摩爾多瓦1:1，再以1:2敗於希臘之下，狀態一般；球員失去了信心，整體士氣也不高，本場要取勝有一點難度。本場可選「進球」小、主隊勝。

年輕前鋒 Erling Håland (中) 被寄予厚望（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[塞爾維亞 @ 挪威][10/09(五)02:45][編號586]

挪威主帥Lars Lagerbäck本次選兵總共26人，有特別提到兩名首次入選成人國家隊的新星，包括AC米蘭小將邊鋒 Jens Hauge 以及英冠科芬特里城後衛 Leo Skiri OSTIGARD，指兩名小國腳已取得足夠進步，在國家隊可以有所貢獻。至於兩大球星、前鋒Erling Håland及中場Martin Ødegaard 也順利入選，被寄予厚望。

塞爾維亞本次重召了後衛 Nemanja Miletić、中場 Aleksandar Katai 以及 Marko Grujić 入伍。効力富勒姆的國家隊首席射手Aleksandar Mitrović，將與最近已在皇家馬德里奪回先發的 Luka Jović 合夥進攻線。

挪威在上一場歐國聯打出了最近少看到的霸氣，以5:1大勝北愛爾蘭，表現十分高眼；本場主場出戰，球員信心十足，取勝機會高。塞爾維亞之前的兩場歐國聯比賽分別以1:3敗給了於俄羅斯，以及0:0和土耳其打平，狀態只是一般，士氣低落，球員鬥志平平，本場面對狀態大勇的挪威難以有奇蹟出現。本場取進球「大」以及主勝。

Ryan PORTEOUS 首次獲選進蘇格蘭國家隊 （圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[以色列 @ 蘇格蘭][10/09(五)02:45][編號590]

蘇格蘭主帥Steven Clark 本次的點兵，重召了中場Ryan Fraser及前鋒Oli McBurnie；當中効力雪菲爾聯的Oli McBurnie，上星期曾有表示個人狀態未足，難以於國際賽上陣，但最後也入選了本次大軍名單。効力蘇格蘭超級聯賽喜伯年的後衛Ryan PORTEOUS 本次獲提升至成人國家隊，本場隨時候命。

以色列本次的大軍當中有多達5名球員是首次入選；而由中超轉戰荷甲投効FC埃因霍溫的射手Eran Zahavi，會是本場爭取勝利的核心，將與霍芬海姆前鋒 Mu'nas Dabbur合力爭取入球。

蘇格蘭在上個月的歐國聯曾以2:1打敗了捷克，表現不錯。不過上月也亦曾在歐國聯和本場對手以色列對賽，只是1:1打平，沒有特別的佔優。以色列上仗以1:1打平了斯洛伐克，上月兩場歐國聯都是打平，整體狀態沒有特別的高低，實力也不算跟蘇格蘭落差太大；以色列只要保持集中做好防守，本場有機會90分鐘保持不敗。本場取打平以及進球數「小」。

斯洛伐克隊長Marek Hamšík 及時歸隊 （圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[愛爾蘭 @ 斯洛伐克][10/09(五)02:45][編號591]

斯洛伐克隊長Marek Hamšík及以兩位效力於美職聯球員，中場Albert Rusnák 以及 Ján Greguš 上月因抗疫隔離政策沒辦法入選；不過 3位本次可以同時歸隊，陣容得以回復完整。不過名將Martin Škrtel 已宣告退出國家隊，紐卡索聯守門員 Martin Dúbravka 則因傷缺席本次的比賽。

愛爾蘭本次大受傷兵問題的困擾，包含艾佛頓主力後衛 Séamus Coleman 於入選之後因傷退隊，球隊需要馬上進行補選。至於之前有傷的布里斯托城中場Callum O'Dowda，則機會在傷癒之後馬上披甲上陣。

斯洛伐克在上月的兩場歐國聯先以1:3敗於捷克之下，之後再和以色列1:1打平，整體狀態只屬一般。但本場的大軍名單比上個月來得完整，再加上本場有主場之利，戰力應有所提升，可以稍為高一線。愛爾蘭上月的兩場歐國聯先以1:1打平保加利亞，之後再以0:1不敵芬蘭。現在的愛爾蘭今非昔比，缺少了傳統的穩健打法，本場作客只會求平。本場取打平以及進球數「小」。

巴塞隆拿中場 Miralem Pjanić (右) 為波赫國家隊的中場核心 （圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[北愛爾蘭 @ 波赫][10/09(五)02:45][編號592]

波赫本場繼續有効力於羅馬名將前鋒 Edin Džeko 以及巴塞隆拿中場 Miralem Pjanić 壓場，更有包括兩名從瑞典國家隊的青年軍轉籍的後衛 Dennis Hadzikadunic 以及 Anel Ahmedhodžić 候命。需要擔優的是効力德甲霍芬海姆的後防主力球員Ermin BICAKCIC 因受傷而沒有入選。

北愛爾蘭老將後衛Jonny Evans 雖然有傷在身但也有被選，他於上月的比賽因私人理由退隊，不過本次則會先候命。効力蘇超聖莊士敦年輕中場 Alistair McCANN 是首次入選成年國家隊；而効力於格拉斯哥流浪的隊長中場 Steven DAVIS 則會正式超越名宿門將 Pat Jennings 的最多代表北愛爾蘭上陣紀錄。

波赫在上月的歐國聯表現一般，連同上一場以1:2敗給了波蘭之後，最近兩戰只得1平1敗。但北愛爾蘭最近的況狀也是很差，上月歐國聯以1:5慘敗於挪威腳之下，最近兩戰同為1平1敗；北愛爾蘭實力比不上波赫，本場主勝以及進球數「大」為首選。

保加利亞 前鋒Kiril Despodov 目前效力於義甲卡利亞里 （圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[匈牙利 @ 保加利亞][10/09(五)02:45][編號595]

保加利亞大軍27位球員當中大部份都是來自於國內的聯賽；至於非本土效力的球員當中，以卡利亞里前鋒Kiril Despodov 較為人所知道，而布魯日舒高皇家體育會後衛 Dimitar Velkovski 是首次獲得國家隊的徵召。

匈牙利國內聯賽最佳球員Nego LOIC 過往曾代表法國青年軍上陣，但最近終於獲得了國際足協批准轉籍匈牙利，得已首次入選匈牙利國家隊大軍，將大大提升球隊的實力。大軍陣內新舊球員在交替之中，但最值得信賴的應該是効力德甲梅因斯的前鋒 SZALAI ÁDÁM。

保加利亞上場歐國聯僅以0:1敗於威爾斯之下，上月兩場國際賽取得了1平1敗，狀態只是一般。匈牙利上一輪歐國聯以2:3不敵俄羅斯，表現尚算可以，連同之前以1:0 擊敗了土耳其，整體狀態稍為比主隊好一點，本場有機會作客小勝，另會取總進球「小」。

冰島隊長 Aron Gunnarsson 及時回歸（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲足球錦標賽資格賽附加賽】[羅馬尼亞 @ 冰島][10/09(五)02:45][編號598]

冰島國家隊本場比賽將會以強陣迎戰，上月因要留在球隊爭取先場位置的中場 Gylfi Sigurðsson以及 Jóhann Berg Guðmundsson 都一起歸隊了。隊長 Aron Gunnarsson 也一樣回到球隊之中。前線也有Alfreð Finnbogason 負起進球責任。

羅馬尼亞門將 Silviu Lung Jr.宣布退役國家隊，但他並不是必然先發所以影響不會太大。他的位置將會由効力於AC米蘭的 Ciprian TATARUSANU 所取代。効力於英冠雷丁的前鋒 George PUSCAS表現進步得木分之快，值得大家注意。

冰島雖然一向主場表現出色，但球隊似乎高峰已過，實力有所下滑。冰島在上月兩場歐國聯都是敗陣，包括上一場以1:5大敗於比利時之下，球員信心受了影響，本場不太寄予厚望。羅馬尼亞上仗以3:2打敗了奧地利，表現出色；連同上一仗打平了北愛爾蘭，最近整體狀態都不錯，本場最少都應該可以打平。本場有機會作客小勝，另會取總進球「小」。

(中時新聞網)