中華郵政中壢郵局位在市中心，因建築老舊搬遷至中美路上新址營運，舊址將於今年底進行拆除作業，預計新建地下4層、地上9層新大樓，除有郵局外，還有國賓影城、健身房等業者進駐，複合型營運讓資產活化，將提供民眾就近休憩新選擇。

中華郵政經營策略委員會副主委蔡文慶表示，中華郵政公司成立至今邁入124年，其中中壢郵局也達120年，舊址建築物於1960年使用至今，為配合都市更新及地區發展需求，配合桃園市政府地方建設，投入約3.3億元經費改建中壢郵局，未來完工不僅可提供民眾更好的郵政服務，也能透過空間資產活化，搭配委託國賓影城經營的影廳、健身房等，協助地方繁榮。

桃園市長鄭文燦說，中壢郵局改建案在今年9月7日取得建照，原騎樓設計將退縮為廣場，各層樓包括郵局、電影院、健身教室、便利商店及停車場，期盼嶄新的中壢郵局能作為都市更新的範例，其複合使用更代表資產活化的典範，市府亦會全力協助相關事宜。

(中時 )