台北市萬華區5日凌晨發生械鬥命案，竹聯幫弘仁會的朱寶寅疑似討債與林男兩派人馬鬥毆，造成林男被砍死，台北地檢署依殺人罪聲押朱嫌獲准，8日凌晨再聲押禁見朱男胞弟等4位共犯。

警方調查，22歲朱嫌與林男積怨甚深，5日凌晨相約談判，林男找6人助陣，朱嫌則有7人，雙方一言不合互毆械鬥，朱嫌陣營手持刀棍瘋狂攻擊，林男反應不及、四處逃竄，林男被刺5刀以上，腹部及心臟都有傷口，送醫搶救仍不治。

警方6日凌晨在龍山寺朱嫌，他喝醉不斷喊「我好暈」，稱犯後獨自喝酒投宿摩鐵，之後接獲朋友來電才知自己殺人。朱嫌表示，案發當天自己跟林的蘇姓友人相約，想討回4000元債務，衝突發生後場面一片混亂，他為自衛撿起林男人馬帶來的刀，不慎刺到林男，不是故意殺人。朱嫌提到，只認識載他到現場的胞弟，不是預謀犯案。不過檢察官認為朱嫌說法與實情不符，訊後依殺人罪聲請羈押禁見。

法院審理後，認為朱嫌嫌疑重大，所述與證實、證據資料不符，另有其他共犯尚未到案，因此准許收押禁見。警方前晚陸續將朱男胞弟、陳男、戴男、蔡男4位共犯查緝到案，檢方訊後也將4人聲押禁見。目前警方正持續追查2位在逃共犯。

(中時 )