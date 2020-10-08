行政院性別平等處今天表示，為打破性別歧視、暴力循環及消除貧窮，聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，台灣響應國際女孩日精神，也將同天訂為「台灣女孩日」，包括中央及地方政府都有舉辦相關活動，歡迎民眾共襄盛舉。

行政院性平處指出，「台灣女孩日」今年邁入第8年，中央部會積極辦理相關宣導活動，包括教育部、文化部、衛福部都舉辦多項活動。像是教育部的「台灣女孩日－『台灣女孩16歲』特展」地方政府也熱烈響應女孩日，北、中、南及東部各地均舉辦豐富的活動，如新北市辦理「Girls！打擊出去！女孩棒球體驗營」。

行政院性平處指出，相關部會辦理「提升女孩權益行動方案」的重要成果及各項女孩日活動訊息，已公布於行政院性別平等會網頁「提升女孩權益行動方案專區」，期透過政府機關的努力及各界參與，提升國人性別平等意識，讓臺灣女孩都能獲致平等發展的成長環境，發揮潛能、創造人生無限可能。

(中時 )