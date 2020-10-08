Aeonmotor宏佳騰智慧電車於九月底正式發表專為女性設計的Ai-3 Comfort系列新車，引起不小回響。相較於新車上市前的門市來客數，首周的門市總來客率成長近45%！女性消費者到店上賞車與下單預購的比例大幅提升，其中最關鍵的原因就在深受女性消費者青睞的馬卡龍色系圓弧外觀、智慧功能與多項充滿體貼心意的實用設計，讓Ai-3 Comfort系列上市後，寫下預購訂單周周破百台的佳績！

Ai-3 Comfort系列以馬卡龍色調打造而成的四款車色選擇，緊抓消費者的目光。Ai-3 Comfort以市場上少見的霧感色調搭配親膚觸感，美型車身設計讓試乘者都留下深刻印象，同級車最低的座高，騎乘操控更簡易，女性消費者過往擔心停車、立車柱的困擾都能輕鬆解決。宏佳騰獨家的CROXERA儀表更具備導航功能及殘電不足主動提醒換電等貼心功能，以及使用智慧電池交換平台Gogoro Network，電池交換站佈點全台，24小時提供換電服務，讓車主可以快速換電，6秒就GO超方便。

現在購買Ai-3 Comfort系列不但可以獲得總價值超過3,000元的「品牌訂製安全帽」、「品牌車廂收納袋」跟「品牌無線鑰匙皮套」一組(限量523份)，還有新購車享最高8,400元電池資費折抵方案以及富邦30期0利率分期專案等，讓小資女可輕鬆入手。

宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort系列試乘活動詳情。（宏佳騰提供／黃慧雯台北傳真）

Ai-3 Comfort系列更將於全台5個地點要為消費者打造吸睛快閃店並安排試乘活動。於活動期間至快閃店完成試乘，即可獲得台灣高絲KOSE旗下品牌NAIL HOLIC指甲油乙瓶(數量有限，送完為止) ，就是要透過Ai-3 Comfort系列馬卡龍色的指尖魅力，打造自我獨特風格，帶來最美好的試乘體驗。當然，宏佳騰的貼心不只如此而已，完成試乘體驗並填寫回饋問卷，加碼再贈體驗者品牌精心設計的帆布袋乙個，感興趣的消費者千萬要把握機會親身體驗。

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