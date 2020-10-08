林利老婆突點名開嗆陳柏渝，還曬出兩人對話截圖，要陳柏渝別找她老公。(取自林利老婆臉書)

林利去年再娶小14歲的Erin。(取自林利臉書)

54歲港星林利(舊藝名：林立洋)前陣子喜事連連，不僅抗癌成功，還在去年與小14歲圈外女友兼台灣粉絲陳貞均（Erin）結婚，兩人婚後感情甜蜜。然而Erin今(8日)卻突然PO出老公與女星陳柏渝的對話截圖，開嗆陳柏渝別再找她老公，更氣憤表示因為陳柏渝害老公跟她翻臉！對此，陳柏渝稍早也在臉書回應「清者自清」。

林利老婆Erin今日突然憤怒PO出多張林利與女星陳柏渝的對話紀錄，在臉書開嗆：「陳柏渝女士：我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉，我覺得莫名其妙，因為你生活如何無所謂，沒必要影響我和我老公吧！」

陳柏渝與林利對話讓老婆看了不舒服。(取自林立老婆臉書)

「你們都認為沒事，但我就是覺得很有事！非常有事！非常⋯⋯要這樣嗎？傳這些訊息，都是必要的嗎？為什麼還要po自己照片給他？我從不看他手機，偏偏就是看到你，虧我還和你是FB朋友！」Erin更直言自己對愛情非常自私，也不解陳柏渝這麼愛聊，不能換人聊嗎？非要找結過婚的？

不過就有網友直言這些對話看起來沒怎樣，就引來Erin火大回覆：「難不成在床上抓到才算數嗎。」也有人認同Erin想法說，「這種就是非常標準型的搞曖昧，言語字體表達，還有刻意的展現自信照。」

對於老婆懷疑他與女星有曖昧，讓林利也相當委屈，留言「我不能有朋友嗎」，但就有不少朋友勸他「可以呀⋯⋯但老婆的心情也要顧一下…畢竟對方也是女的」、「支持老婆，老婆永遠是對的，如果這件事讓老婆不舒服了，老公就要停止聯絡了」，最終林利也說現在賺錢與生活在疫情下都很辛苦，哪有時間去想別的，同時感謝老婆幫他上了一課，夫婦倆看似已言歸於好。

(中時新聞網)