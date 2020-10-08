秋意漸涼，高市茂林區紫蝶幽谷迎來第一批紫斑蝶嬌客，茂林國家風景區管理處推出部落旅遊行程，讓遊客上山賞蝶也能走進部落體驗部落文化。（茂林國家風景區管理處提供／林雅惠高雄傳真）

秋意漸涼，高市茂林區紫蝶幽谷迎來第一批紫斑蝶嬌客，茂林國家風景區管理處推出部落旅遊行程，讓遊客上山賞蝶也能走進部落體驗部落文化。（茂林國家風景區管理處提供／林雅惠高雄傳真）

秋意漸涼，高市茂林區紫蝶幽谷迎來第一批紫斑蝶嬌客，茂林國家風景區管理處「2020-2021茂林雙年賞蝶季」推出部落旅遊行程，讓遊客不只單純上山賞蝶，也能走進部落，由部落職人帶領體驗部落文化生活點滴。

因應冬季國旅需求，今年度賞蝶季以茂林魯凱族原住民部落特色遊程主題，推出茂林、萬山及多納部落體驗，與在地夥伴分享傳統生活美食，也提供限量的文創DIY體驗，讓賞蝶民眾到茂林吃美食、享美景，也深度了解部落人文。

高雄茂林每年有近百萬隻紫斑蝶來棲息過冬，為米其林綠色旅遊指南評選為最高級必遊景點，每年的10月至2月，吸引大量的遊客來紫蝶幽谷區域健行賞蝶。

今年度旅遊業者以紫斑蝶生態之旅為主題，發展相關商品，提供專車接送與部落導覽人員解說，由職人帶領進入深山，賞紫斑蝶、學習植物辨識、狩獵陷阱製作，或上山採摘香料、發酵麵糰，製做出屬於自己的部落麵包。

茂管處處長簡慶發表示，此次鼓勵業者推出的「獵人學校上課趣」及「深山中的麵包坊」等職人部落遊程路線，希望讓遊客不只單純上山賞蝶，也能走進部落，在輕鬆情境下，心懷尊敬，由部落職人帶領體驗部落文化生活的點滴。

(中時 )