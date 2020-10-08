來自美國的好萊塢女星娜塔莉·波曼(Natalie Portman)，近日與家人一同前往澳洲拜倫灣度假時，被外國媒體捕捉到私下穿著泳裝時的模樣，零修圖的「真實身材」讓網友們全看傻了眼，引起熱烈討論。

今年39歲的娜塔莉波曼，不僅擁有哈佛大學的驚人學歷，過去還曾在《終極追殺令》、《美麗佳人》、《黑天鵝》、《飯飯之交》、《第一夫人的秘密》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《星際大戰》與《雷神索爾》等系列電影中演出，並多次以精湛又自然的演技拿下金球獎、演員公會獎、影評人票選獎與英國影藝學院獎以及第83屆奧斯卡金像獎的最佳女主角獎，受到大批海內外粉絲的支持與肯定。加上她空靈的外表及水汪汪的大眼睛，即使只有160cm依然是不少人心目中的女神。

在 Instagram 查看這則貼文 ᴘᴏʀᴛᴍᴀɴ ᴡɪᴛʜ ʟᴏᴠᴇ（@portmanwithlove）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 下午 2:30 張貼

而目前已在2012年結婚並陸續生下2名子女的她，婚後依然持續推出新作品，不過受到疫情影響讓她與家人有更多時間的相處。近日，娜塔莉波曼便被拍到前往澳洲海岸度假時的畫面，只見她穿將潛水衣拉開，秀出內搭比基尼與孩子開心玩沙，但「真實身材」與過去曼妙的曲線有些落差。

讓不少網友看了紛紛留言「是那個黑天鵝嗎？」、「女神老了」、「這身材…保持欠佳」；但也有不少粉絲跳出來護航「靠實力的演員不需要時刻都維護形象」、「歐美女星才是正常的人類」、「都39歲了，這身材是正常現象」引起兩邊論戰。

Natalie Portman is the latest A-lister to hit Byron Bay https://t.co/Hk9gWmGsqX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 6, 2020

(中時新聞網)