物理治療師證照國家考試，義守大學物理治療學系今年再度交出亮麗成績單，應屆通過率68.63％，遠高於全國平均27.15％，其中張家誠、莊子興2位應屆畢業生更拿下全國第2名、第5名，表現優異。

義大「物治系」連續幾年學生國考成績斐然，繼2018年畢業生賴政穎拿下榜首，去年國考通過率高達50.88％、應屆畢業生吳庭愷榮登全國第四名後，今年「109年第二次專門職業及技術人員高等考試物理治療師」放榜又創新紀錄，應屆通過率68.63％。

張家誠回顧備考過程認為，大學三年課堂學習融會貫通很重要，打好學理基礎對實習工作很有幫助，可將理論與臨床操作加乘運用，相得益彰。

正在服兵役的莊子興分享備考過程，強調自律與策略性的重要性；他說，前兩個月先把國考內容讀過一遍，一個月做模擬考，同時與讀書會合作討論，最後一個月做重點複習，聚焦弱點加強與心態調整等。

莊子興說，每個人所讀內容跟彙整資料有差異，透過讀書會討論能夠統合想法，有助於解題拿分。

義大「物治系」主任李新民說，近年來學生無論國考或在業界均表現亮眼，與有榮焉，更鼓勵在校生汲取學長姐經驗，為自己人生打出美好的一仗。

(中時 )